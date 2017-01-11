Охранники бара на Бали выбили глаз российскому туристу

Российский турист лишился глаза после драка с охраной в баре на острове Бали (Индонезия). Об этом написал пользователь Facebook Денис Присяжнюк.

По словам мужчины, инцидент произошел в воскресенье, 8 января, в заведении La Favela. Его друг, имя которого Присяжнюк не называет, заказал в баре спиртное.

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Счет туристу принесли написанным от руки на бумаге, его сумма показалась отдыхающему завышенной. Когда путешественник попросил меню, чтобы сверить цены, охранники бара вывели его наружу и избили руками и ногами.

В итоге мужчине серьезно повредили глаз. Пострадавший обратился в клинику города Денпасар на Бали. Ему сделали операцию, но спасти глаз не смогли.

По словам Присяжнюка, его друг связался с российским консулом в столице Индонезии Джакарта и нашел себе адвоката. Вскоре он должен обратиться в полицию.

По информации «Российской газеты», в результате инцидента в La Favela пострадал турист из Одессы. Личность путешественника издание также не раскрывает.