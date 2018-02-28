Голый авиадебошир душил девушек и пытался разбить иллюминатор

оперативное видео предоставлено МВД

Мужчина разделся и устроил дебош на борту самолета, выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Оперативное видео предоставило МВД России.

Как рассказали очевидцы изданию «Без.Формата.ру», инцидент произошел на борту самолета авиакомпании S7. По их словам, голый авиадебошир нецензурно выражался, оскорблял окружающих, стремился повредить иллюминатор, а также попытался задушить бортпроводника и нанес ему несколько ударов. «Он ударил одного человека, потом подсел к какой-то девушке, стал ее домогаться, за волосы схватил, потом парня оскорбил», — рассказал один из свидетелей.

В результате мужчину доставили в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Толмачево, где он продолжал дебоширить, пока на него не надели наручники.

«В настоящее время проводится проверка на предмет установления в действиях пассажира признаков состава преступления, предусмотренного пунктом "в" части 1 статьи 213 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Хулиганство"», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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