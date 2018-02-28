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Попытки авиадебошира вырваться из железной клетки сняли на видео

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47-летнего жителя Новосибирской области, который устроил дебош на борту самолета, летевшего из Санкт-Петербурга, доставили в отдел полиции. Мужчину, пребывающего все еще в неадекватном состоянии, поместили в камеру предварительного заключения. Видео из дежурной части в аэропорту Толмачево представило МВД.

Ранее 28 февраля сообщалось о буйном поведении авиадебошира на борту самолета авиакомпании S7. Как рассказали очевидцы, сибиряк разделся, нецензурно выражался, оскорблял окружающих, бил в иллюминатор, а также попытался задушить бортпроводника и нанес ему несколько ударов. «Он ударил одного человека, потом подсел к какой-то девушке, стал ее домогаться, за волосы схватил, потом парня оскорбил», — рассказал один из свидетелей.

«В настоящее время проводится проверка на предмет установления в действиях пассажира признаков состава преступления, предусмотренного пунктом "в" части 1 статьи 213 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Хулиганство"», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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