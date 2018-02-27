«Аэрофлот» добился возбуждения двух уголовных дел на авиадебошира

Против авиадебошира, нарушавшего общественный порядок на рейсе из Москвы в Петропавловск 15 января, возбуждены два уголовных дела по статьям «Хулиганство» и «Побои», сообщили «Ленте.ру» в пресс-центре авиакомпании.

Дела объединены в одно производство. В настоящее время следственные действия окончены, утверждено обвинительное заключение, материалы переданы на рассмотрение в Елизовский районный суд Камчатского края.

По данным перевозчика, пассажир бизнес-класса Владимир Колотыгин «с явными признаками алкогольного опьянения» нарушал общественный порядок, оскорблял экипаж, ударил одного из бортпроводников.

В результате инцидента, создававшего угрозу для окружающих и безопасности полета, командир воздушного судна рассматривал возможность вынужденной посадки в Новосибирске. Но пассажирам рейса, среди которых оказались сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП), удалось «зафиксировать нарушителя в кресле до конца полета подручными средствами». По прибытии в аэропорт Елизово Колотыгина передали сотрудникам полиции.

«В настоящее время российское законодательство в данной части гармонизировано с международной практикой. Во всем мире за неправомерное поведение на борту нарушителю грозит серьезный штраф либо реальный тюремный срок. Также с июня 2018 года российские авиакомпании получат законную возможность включать нарушителей в «черные списки» и в дальнейшем отказывать им в перевозке», — отметил заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам «Аэрофлота» Владимир Александров.

Ранее «Аэрофлот» неоднократно заявлял о необходимости законодательно разрешить российским авиакомпаниям применять членами экипажа и сотрудниками службы авиационной безопасности в полете специальных средств сдерживания. Например, в большинстве зарубежных авиакомпаниях используются пластиковые или металлические наручники.