«Аэрофлот» решил добиться уголовного наказания для авиадебошира

На рейсе «Аэрофлота» из Москвы в Петропавловск-Камчатский 15 января произошел инцидент, связанный с деструктивным поведением пассажира бизнес-класса. Авиакомпания намерена добиваться уголовного преследования авиадебошира, говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным перевозчика, пассажир бизнес-класса Владимир Колотыгин «с явными признаками алкогольного опьянения» нарушал общественный порядок, оскорблял экипаж, ударил одного из бортпроводников.

«В связи с деструктивным поведением Колотыгина командир воздушного судна рассматривал возможность вынужденной посадки в Новосибирске. Однако пассажиры рейса, среди которых оказались сотрудники Федеральной службы судебных приставов, оказали помощь экипажу и нарушителя удалось зафиксировать в кресле до конца полета подручными средствами», — сообщили в «Аэрофлоте». По прибытии в аэропорт Елизово дебошира передали сотрудникам полиции.

В результате медицинского освидетельствования подтвержден факт алкогольного опьянения Колотыгина. На мужчину составили протокол об административном правонарушении за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство» .

Ранее «Аэрофлот» неоднократно заявлял о необходимости законодательно разрешить российским авиакомпаниям применять членами экипажа и сотрудниками службы авиационной безопасности в полете специальных средств сдерживания. Например, в большинстве зарубежных авиакомпаниях используются пластиковые или металлические наручники. Они входят в обязательное содержание навигационного чемодана на борту самолета. Данная практика является действенной профилактической мерой с недисциплинированными пассажирами.

Ранее в Уголовный кодекс РФ были внесены поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте. С июня 2018 года авиакомпании получат законное право включать в «черные списки» деструктивных пассажиром и в дальнейшем отказывать им в перевозке.