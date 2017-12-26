Суд оштрафовал авиадебошира на 300 тысяч рублей

Адлерский районный суд Сочи оштрафовал пассажирку «Аэрофлота» на 300 тысяч рублей за дебош на борту. Об этом сообщили «Ленте.ру» в авиакомпании.

Ольга Исаева была признана виновной в совершении хулиганства на транспорте (часть 1 статьи 213 УК РФ). Инцидент произошел 12 ноября 2017 года на рейсе SU1138 Москва-Сочи.

Как выяснилось во время судебного разбирательства, пассажирка перебрала с алкоголем. В состоянии алкогольного опьянения женщина позволяла себе нецензурные высказывания в адрес экипажа, пересаживалась на свободные места (в том числе аварийные) и не выполняла распоряжений стюардесс. Суд признал, что ее действия создавали угрозу безопасности полета и жизни пассажиров.

В декабре текущего года президентом России был подписан пакет документов, который позволит авиакомпаниям отказывать в перевозке авиадебоширам. С июня 2018 года, когда документы вступят в силу, перевозчики смогут составлять так называемые черные списки деструктивных пассажиров, создающих угрозу при перелете. В «Аэрофлоте» при этом подчеркивали, что выходки авиадебоширов превратились в одну из острейших проблем отечественной гражданской авиации, поскольку до сих пор российское законодательство не предусматривало адекватных мер ответственности за подобные нарушения.