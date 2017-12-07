«Аэрофлот» получил право отказывать в услугах авиадебоширам

Компания «Аэрофлот» получила законное право составлять «черные списки» деструктивных авиапассажиров и в дальнейшем отказывать им в перевозке. Соответствующий пакет законов, которые вступят в силу в июне 2018 года, подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

В «Аэрофлоте» считают, что принятые меры помогают всей отечественной авиатранспортной отрасли и повышают ее привлекательность на мировом рынке. «Поправки в Воздушный кодекс РФ, которые признают законность "черных списков", ставят российских перевозчиков в одинаковое положение с зарубежными авиакомпаниями, которые давно практикуют решительные меры в отношении нарушителей правил поведения на борту», — отметили в авиакомпании. Со своей стороны «Аэрофлот» уже разработал систему практического применения новых законодательных положений.

В авиакомпании подчеркнули, что выходки авиадебоширов превратились в одну из острейших проблем отечественной гражданской авиации, поскольку до сих пор российское законодательство не предусматривало адекватных мер ответственности за подобные нарушения.

«Аэрофлот давно и последовательно добивается ужесточения законодательства в отношении деструктивных пассажиров, — заявил заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров. — Этот серьезный вопрос обсуждался на одной из встреч генерального директора нашей авиакомпании Виталия Савельева с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поддержал нашу инициативу по совершенствованию правовой базы. Новые правила существенно повысят уровень защищенности пассажиров и снизят количество правонарушений на воздушном транспорте».

С 2006 года по настоящее время «Аэрофлот» зарегистрировал 3,5 тысячи случаев нарушения правил поведения на своих рейсах. В эту цифру входит более 40 грубых нарушений — нападений на членов экипажа, случаев повреждения салона и поломки оборудования, а также ситуаций, создающих прямую опасность для пассажиров.

