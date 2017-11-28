«Аэрофлот» стал первым среди традиционных компаний по росту провозных емкостей

Компания «Аэрофлот» вышла на первое место в мире среди традиционных авиаперевозчиков по росту провозных емкостей. Одновременно авиакомпания укрепила свои позиции в ТОП-20 крупнейших мировых перевозчиков по объему провозных емкостей, поднявшись с 20 на 19 место. Об этом свидетельствуют данные рейтинга авторитетного британского агентства OAG, говорится в сообщении авиакомпании.

За 12 месяцев по состоянию на сентябрь 2017 года «Аэрофлот» нарастил провозную емкость на 15 процентов. В общем списке по темпам роста он уступил только бюджетной авиакомпании IndiGo, которая работает на внутреннем рынке Индии, но уверенно обогнал других — как традиционных перевозчиков, так и лоукостеров.

Агентство OAG составляет рейтинг топ-20 на основе предельного пассажиропотока, которого перевозчики в состоянии достигнуть за 12 месяцев. Как отмечается в аналитическом обзоре, «за 12 месяцев "Аэрофлот" показал очень сильный рост». К числу конкурентных преимуществ перевозчика отнесен также флот со средним возрастом 4,2 года, который является «самым молодым среди авиакомпаний, входящих в топ-20».

«Данные рейтинга OAG — очередное подтверждение того, что Аэрофлот окончательно возвратился в элиту глобальной авиации, — заявил генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев. — Мы не только выполняем задачи нашей Стратегии развития до 2025 года, но и делаем это с опережением сроков. Даже в сложных геополитических условиях "Аэрофлот" последовательно укрепляет присутствие на мировом рынке авиаперевозок. Мы намерены сохранить этот тренд и в 2018 году».

Агентство OAG — один из наиболее надежных источников аналитики об операционной деятельности предприятий воздушного транспорта. Обладает обширной базой данных, в которую входят сведения о более чем 900 авиакомпаний и 4 тысячах аэропортов.

По итогам 2016 года группа «Аэрофлот» заняла 18-е место в мире по пассажиропотоку, а также усилила присутствие на стратегических рынках. По данным британского портала Airline Network News @ Analysis (anna.aero), Аэрофлот стал мировым лидером по дальнемагистральным перевозкам на транзите между Европой и Азией – самом высококонкурентном рынке мировой гражданской авиации.