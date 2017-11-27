«Аэрофлот» и Japan Airlines расширят сотрудничество

«Аэрофлот» и японский перевозчик Japan Airlines (JAL) подписали меморандум о взаимопонимании, который должен стать первым шагом к сотрудничеству двух перевозчиков. Об этом сообщается в пресс-релизе «Аэрофлота», поступившем в «Ленту.ру».

После 2018 года стороны намерены заключить код-шеринговое соглашение (совместная эксплуатация рейсов) на воздушной линии между Москвой и Токио. Оно будет действовать также на внутренних линиях РФ и Японии и на международных рейсах JAL.

Кроме того, перевозчики намерены совместно решать задачи по предоставлению привилегий часто летающим пассажирам, базированию в аэропортах Москвы и Токио, с рассмотрением возможности организации договора о стратегическом партнерстве в будущем.

«Мы уже давно работаем на рынке Японии, и он очень важен для нашей авиакомпании, — отметил заместитель гендиректора "Аэрофлота" по стратегии и альянсам Джорджио Каллегари. — Расширение сотрудничества с JAL на прямых и транзитных маршрутах позволит нам расширить присутствие на японском рынке и предоставить больше возможностей нашим пассажирам».

Исполнительный вице-президент Japan Airlines Тадаси Фудзита в свою очередь добавил, что JAL — единственный японский перевозчик, выполняющий полеты в Россию более 50 лет. «Нашу приверженность этому крайне важному рынку подтверждают долгосрочные планы по развитию сотрудничества с "Аэрофлотом"», — сказал он.

«Аэрофлот» выполняет один ежедневный рейс из Москвы (аэропорт Шереметьево) в Токио (аэропорт Нарита), JAL выполняет 4 рейса в неделю из Токио (аэропорт Нарита) в Москву (аэропорт Домодедово).С июля по октябрь 2017 года японская авиакомпания временно увеличивала частоту полетов до 7 рейсов в неделю, чтобы удовлетворить спрос на перевозки в пиковый летний сезон.

В настоящее время наблюдается устойчивый рост туристического потока между Россией и Японией, обусловленный смягчением требований визового режима с 1 января 2017 года.