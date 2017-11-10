Доля закупок «Аэрофлота» в электронной форме приблизилась к 100 процентам

Компания «Аэрофлот» подвела итоги работы своей Электронной торговой площадки (ЭТП) за первые девять месяцев текущего года. Доля закупок перевозчика, проведенных в электронной форме, достигла 97,11 процента от общего числа конкурентных процедур, говорится в сообщении компании.

Ежемесячно «Аэрофлот» размещает на ЭТП сотни процедур: с января по сентябрь 2017 года подведены итоги по 1,1 тысячи открытых запросов предложений и 4,3 тысячи запросов предложений с ограниченным участием по результатам проведения предквалификационных отборов. В каталоге предметов закупки значатся два десятка категорий — от канцелярской продукции до компонентов для технического обслуживания и ремонта воздушных судов.

Об эффективности использования ЭТП свидетельствует активность контрагентов «Аэрофлота». На один запрос приходится в среднем 3-4 заявки. По состоянию на 1 октября 2017 года на площадке проявляли активность порядка 5,3 тысячи действующих контрагентов. Кроме того, закупки в электронной форме являются показателем прозрачности ведения процедур такого рода.

Среди участников электронных торгов растет число предприятий малого и среднего бизнеса. По итогам 2016 года показатель закупок в этом секторе составил у «Аэрофлота» почти 65 процентов при установленном нормативе 18 процентов. Ведущий российский авиаперевозчик тесно сотрудничает с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП).

Для усиления двустороннего взаимодействия на сайте и ЭТП «Аэрофлота» размещена информация о проектах, предлагаемых малому бизнесу. Летом 2017 года перевозчик впервые был удостоен официальной благодарности Корпорации МСП за поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства при проведении закупочной деятельности.

Информация о проводимых в электронной форме процедурах закупки товаров, работ, услуг доступна на официальном сайте «Аэрофлота» в разделе «О компании» (подраздел «Торги и закупки»). С документами, регламентирующими правила и порядок работы на электронной торговой площадке, можно ознакомиться в разделе «Справка» на сайте https://trade.aeroflot.ru.

