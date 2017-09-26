«Аэрофлот» получил высший рейтинг американской авиационной ассоциации APEX

«Аэрофлот» получил высший рейтинг «пять звезд» от американской авиационной ассоциации APEX. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Торжественная церемония APEX EXPO Awards, на которой рейтинг за сервис получили авиакомпании-члены ассоциации со всего мира, состоялась 25 сентября в Лос-Анджелесе.

Рейтинг «пять звезд» присужден «Аэрофлоту» в наиболее престижной категории – «Глобальная авиакомпания». Кроме того, перевозчики соревновались в номинациях «Крупные региональные авиакомпании», «Местные авиалинии» и «Лоукостеры».

Это первый рейтинг APEX, который составлен и опубликован исключительно на основе сертифицированных отзывов авиапассажиров. Данное исследование — Official Airline Ratings – проведено с использованием самых передовых отраслевых и социологических методик.

Данное признание ценно вдвойне, поскольку получено «Аэрофлотом» в непростых геополитических условиях, говорится в сообщении. Несмотря на напряженный период в отношениях между США и Россией, и американская ассоциация, и американские граждане объективно признали успех российского национального перевозчика в качестве премиальной авиакомпании с глобальным охватом деятельности.

В соревновании за звание лучших по версии APEX приняли участие 470 авиакомпаний. По итогам голосования пассажиров пятизвездный рейтинг получили 12 процентов участников. Еще 15 процентов стали обладателями рейтинга «четыре звезды». В списке пятизвездных «Аэрофлот» стал единственной авиакомпанией из России и одной из шести европейских. Другие перевозчики с рейтингом пять звезд — азиатские и ближневосточные традиционные лидеры глобальных рейтингов качества сервиса.

«Мы горды тем, что наш сервис оценен на «пять звезд» в Соединенных Штатах, на крупнейшем в мире рынке авиаперевозок», — заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. По его словам, для «Аэрофлота» является большой честью добавить этот приз к набору других престижных наград, в том числе за успехи на европейском рынке.

Ассоциация APEX (Airline Passenger Experience Association) базируется в США и на протяжении четырех десятилетий специализируются на всестороннем изучении качества обслуживания пассажиров на воздушном транспорте. Она представляет собой сеть компаний и специалистов, стремящихся обеспечивать сервис мирового класса в масштабах всего рынка авиаперевозок.

Рейтинги APEX в определенной степени являются аналогом исследования консалтинговой компании Skytrax, которое определяет лучшие авиакомпании и аэропорты мира по уровню обслуживания пассажиров. Однако в рейтинге британского агентства более значительна роль оценок экспертов, в том числе в ходе аудита сотен критериев качества, а «пять звезд» Skytrax на сегодня имеют во всем мире лишь 9 перевозчиков.

В 2016 году «Аэрофлот» стал первой российской авиакомпанией, которой за высокое качество сервиса был присвоен престижный рейтинг «четыре звезды» Skytrax – наравне с лучшими авиакомпаниями Европы и США.

