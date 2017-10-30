«Аэрофлот» позаботился о лыжниках и сноубордистах

«Аэрофлот» предоставит пассажирам дополнительное место бесплатного регистрируемого багажа для провоза лыжного оборудования и сноубордов весом до 23 килограммов. Акция будет действовать с 1 ноября 2017 года по 15 мая 2018 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в авиакомпании.

Комплект лыжного оборудования, который в этом зимнем сезоне можно будет бесплатно провести с собой на борту самолета «Аэрофлота», — это чехол с одной парой лыж, одной парой лыжных палок и/или упакованной отдельно одной парой лыжных ботинок. Аналогичная льгота вводится и на бесплатный провоз оборудования для сноубордов.

Как сообщили в компании, дополнительное место бесплатного багажа для перевозки лыжного оборудования не учитывается при расчете оплаты багажа сверх нормы, не указывается в билете и предоставляется во время регистрации на рейс при наличии технической возможности воздушного судна.

Услуга по бесплатной перевозке одного комплекта лыжного оборудования предоставляется на рейсах «Аэрофлота» и дочерних авиакомпаний под коммерческим управлением «Аэрофлота». При этом на рейсы, выполняемые сторонними компаниями-партнерами (номера рейсов — SU3000-4999), данная акция не распространяется.

«Аэрофлот» придает большое значение поддержке спорта и продвижению здорового образа жизни. Ранее в этом месяце перевозчик сообщила о продолжении акции по бесплатной перевозке оборудования для серфинга и дайвинга по ряду направлений: Мале, Бангкок, Пхукет и Хошимин, напоминают в компании.

