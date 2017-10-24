На поддержку «ВИМ-Авиа» потратили более полумиллиарда рублей

На поддержку «ВИМ-Авиа» и перевозку пассажиров авиакомпании, после прекращения ею полетов было потрачено около 600 миллионов рублей. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько, передает ТАСС.

«Общий объем затраченных средств сейчас составляет около 600 миллионов рублей — на вывоз пассажиров, расчеты за аэропортовое обслуживание, операционную деятельность авиакомпании», — сказал Нерадько.

Всего перевезено 39 тысяч пассажиров, из них 18 тысяч перевезла сама «ВИМ-Авиа», сообщил Нерадько.

В конце сентября авиакомпания «ВИМ-Авиа» заявила о том, что прекращает выполнять чартерные рейсы из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Позднее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович утвердил директиву, в которой «Аэрофлоту» было предложено использовать собственные средства для финансирования операционной и финансовой деятельности авиакомпании «ВИМ-Авиа».

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В рамках этой директивы Росавиация может потратить на решение проблем «ВИМ-Авиа» 1,8 миллиарда рублей из платежей, перечисляемых ежегодно «Аэрофлоту» зарубежными авиакомпаниями за пролет по транссибирским трассам.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о преднамеренном банкротстве компании «ВИМ-Авиа». В этом подозреваются «лица из числа руководства и собственников» перевозчика. Они, по версии следствия, осознавая нестабильное финансово-экономическое состояние авиакомпании, заключили в 2016 и 2017 годах явно невыгодные сделки, в том числе по выводу активов за рубеж в пользу аффилированных организаций.

