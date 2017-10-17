Дворкович рассказал о перспективах банкротства «ВИМ-Авиа»

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» будет признана банкротом, если в ближайшее время не найдется инвестор. С таким заявлением выступил вице-премьер Аркадий Дворкович. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает РИА Новости.

«Если быстро не найдется инвестор, который готов выкупить эти активы, то компания пройдет через обычную, нормальную процедуру банкротства», — сказал вице-премьер, курирующий в правительстве транспортную отрасль.

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Ранее стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о преднамеренном банкротстве компании «ВИМ-Авиа».

В этом подозреваются «лица из числа руководства и собственников» перевозчика. Они, по версии следствия, осознавая нестабильное финансово-экономическое состояние авиакомпании, заключили в 2016 и 2017 годах явно невыгодные сделки, в том числе по выводу активов за рубеж в пользу аффилированных организаций. «Договоры влекли огромные финансовые затраты и, как следствие, заведомо приводили к неспособности юридического лица в полном объеме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам», — говорится в сообщении СКР.

По данным ведомства, в ряде договоров «ВИМ-Авиа» с иностранными компаниями не указывалась точная сумма сделок, в результате выплаченные авиакомпанией средства многократно увеличивались. Гендиректор и владельцы перевозчика поручили бухгалтерам исказить отчетность, чтобы скрыть большую кредиторскую задолженность и убытки, добавили в ведомстве.

Уголовное дело по статье 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»), которая предусматривает наказание до шести лет лишения свободы, возбуждено Приволжским следственным управлением на транспорте СКР.