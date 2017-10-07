Российские туроператоры прекратили сотрудничество с «ВИМ-Авиа»

Российские туроператоры с субботы, 7 октября, прекращают сотрудничество с авиакомпанией «ВИМ-Авиа». Оставшиеся рейсы будут выполняться другими перевозчиками. Об это сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Сама "ВИМ-Авиа" прекращает выполнять все виды рейсов 15 октября», — уточняет АТОР.

С 25 сентября компания «ВИМ-Авиа» прекратила выполнять чартерные рейсы из-за отсутствия финансов. За границей на тот момент находились более 30,6 тысячи российских туриста, причем 80 процентов — в Турции.

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В Росавиации отметили, что общая задолженность «ВИМ-Авиа» составляет около 7 миллиардов рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Генеральному директору авиакомпании компании Александру Кочневу предъявили обвинение в хищении денежных средств пассажиров.

Вице-премьер Аркадий Дворкович пообещал полностью завершить чартерную программу проблемной авиакомпании к 7 октября. Возвращение пассажиров на родину взял под контроль Минтранс. При этом решено, что перевозка пассажиров регулярных рейсов «ВИМ-Авиа» будет осуществлять по 15 октября включительно.