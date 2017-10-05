Более 20 пилотов «ВИМ-Авиа» застряли в аэропорту Медины

Более 20 членов экипажей российской авиакомпании «ВИМ-Авиа» не могут покинуть международный аэропорт города Медина из-за долгов компании. О том, что заложниками ситуации стали 24 пилота, РИА Новости подтвердил пресс-секретарь посольства России в Саудовской Аравии Андрей Зайцев.

«Застряли только экипажи», — уточнил Зайцев. По его словам, вопрос находится на контроле у Росавиации. Ведомство располагает всеми деталями, связанными с финансовыми делами компании, в свою очередь генконсульство РФ в Саудовской Аравии занимается этим вопросом, уточнил представитель посольства.

С 25 сентября компания «ВИМ-Авиа» прекратила выполнять чартерные рейсы из-за отсутствия финансов. За границей на тот момент находились более 30,6 тысячи российских туриста, причем 80 процентов — в Турции.

В Росавиации отметили, что общая задолженность «ВИМ-Авиа» составляет около 7 миллиардов рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Генеральному директору авиакомпании компании Александру Кочневу предъявили обвинение в хищении денежных средств пассажиров.

Вице-премьер Аркадий Дворкович пообещал полностью завершить чартерную программу проблемной авиакомпании к 7 октября. Возвращение пассажиров на родину взял под контроль Минтранс. При этом решено, что перевозка пассажиров регулярных рейсов «ВИМ-Авиа» будет осуществлять по 15 октября включительно.