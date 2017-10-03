Туроператоры потеряли семь миллионов долларов из-за «ВИМ-Авиа»

Потери российских туроператоров от остановки чартерных рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» составили порядка семи миллионов долларов. Такие цифры, как сообщает «Интерфакс», озвучила исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

По данным АТОР, туристические компании не рассчитывают на возмещение своих затрат. «Весь вывоз туристов осуществляется за счет туроператоров. Компания "TUI Россия" вчера сообщила о потерях в размере двух миллионов долларов. По нашей предварительной оценке, совокупные потери всех туроператоров, которые вынуждены взять перевозку на себя, составят порядка семи миллионов долларов», — уточнила Ломидзе.

Материалы по теме Ваш рейс отменяется Что нужно знать, отправляясь в путешествие самолетом

Исполнительный директор АТОР уточнила, что вывоз клиентов «ВИМ-Авиа» на родину завершится в 20-х числах октября. Она отметила, что большинство тех, кто еще не улетел на отдых рейсами авиакомпании, будут доставлены на курорты другими перевозчиками.

В конце сентября компания прекратила чартерные рейсы из-за отсутствия финансов. Перелеты по регулярным маршрутам продолжают выполняться. Вопрос с доставкой пассажиров находится на контроле у Росавиации и Минтранса. По словам вице-премьера России Аркадия Дворковича, чартерная программа авиакомпании будет полностью завершена к 7 октября. До этой даты планируется вывезти всех пассажиров «ВИМ-Авиа».

