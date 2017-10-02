Застрявших в Турции клиентов «ВИМ-Авиа» подсчитали

В Турции на данный момент остается менее тысячи российских туристов, которые застряли в стране из-за отмены чартеров «ВИМ-Авиа». Об этом в понедельник, 2 октября, рассказал вице-премьер России Аркадий Дворкович, передает ТАСС.

По словам политика, путешественники размещены в гостиницах и обеспечены всем необходимым. «Вылетят сегодня, самое позднее — завтра утром, обратно в Россию», — уточнил Дворкович.

Материалы по теме Ваш рейс отменяется Что нужно знать, отправляясь в путешествие самолетом

Вице-премьер отметил, что также за границей остаются около 10 тысяч россиян, которые должны были вернуться на родину рейсами «ВИМ-Авиа» после 2 октября. Дворкович уверил, что они смогут улететь в Россию в обычном режиме.

Он добавил, что чартерная программа авиакомпании будет полностью завершена к 7 октября. До этой даты планируется вывезти всех пассажиров «ВИМ-Авиа».

В конце сентября компания прекратила чартерные рейсы из-за отсутствия финансов. Перелеты по регулярным маршрутам продолжают выполняться. Вопрос с доставкой пассажиров находится на контроле у Росавиации и Минтранса.