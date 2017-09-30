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Минтранс заявил о готовности помочь с вывозом пассажиров «ВИМ-Авиа» из Турции

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Минтранс готов обеспечить скорейший вывоз туристов из Турции и других стран. Об этом сообщается на сайте ведомства в субботу, 30 сентября.

В ходе заседания оперативного штаба замминистра Валерий Окулов рапортовал о наличии всех необходимых ресурсов для возвращения туристов «ВИМ-Авиа».

Также отмечается, что до конца суток проблемный авиаперевозчик выполнит 22 рейса на внутренних регулярных и чартерных международных направлениях, которыми перевезет порядка трех тысяч пассажиров. В частности, из Антальи до конца суток будет вывезено порядка двух тысяч туристов, в Турции останутся порядка 1 860 человек.

Ситуация с вылетом рейсов «ВИМ-Авиа» обострилась в минувшие выходные. 25 сентября компания призналась, что у нее нет финансовых средств для продолжения работы и она прекращает выполнять чартерные рейсы. Регулярные полеты пока продолжаются. Вопрос с доставкой пассажиров взяли под контроль Росавиация и Минтранс.

В Росавиации отметили, что общая задолженность «ВИМ-Авиа» составляет около 7 миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».

Перевозка пассажиров регулярных рейсов «ВИМ-Авиа» будет осуществляться по 15 октября включительно.

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