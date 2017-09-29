Гендиректору «ВИМ-Авиа» предъявлено обвинение в хищении

Генеральному директору авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александру Кочневу предъявили обвинение в хищении денежных средств пассажиров. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщает «Интерфакс».

Кочнева и главного бухгалтера «ВИМ-Авиа» Екатерину Пантелееву задержали 28 сентября. Последней тоже предъявили обвинение, передает РИА Новости.

Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения.

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29 сентября стало известно, что специальный летный отряд (СЛО) «Россия» поможет с возвращением пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа» из турецкой Антальи.

28 сентября правительство России выделило «ВИМ-Авиа» 98 миллионов рублей из резервного фонда кабинета министров. В тот же день стало известно, что Следственный комитет задержал гендиректора и главного бухгалтера авиакомпании по делу о мошенничестве. Местонахождение сбежавших из России совладельцев устанавливается.

Ситуация с вылетом рейсов «ВИМ-Авиа» обострилась в минувшие выходные. 25 сентября компания призналась, что у нее нет финансовых средств для продолжения работы и она прекращает выполнять чартерные рейсы. Регулярные полеты пока продолжаются. Вопрос с доставкой пассажиров взяли под контроль Росавиация и Минтранс.