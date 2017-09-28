Медведев выделил «ВИМ-Авиа» 98 миллионов рублей

Правительство России выделило авиакомпании «ВИМ-Авиа» 98 миллионов рублей из резервного фонда кабинета министров. Указ, подписанный премьером Дмитрием Медведевым, размещен на сайте правительства.

«Росавиации выделены бюджетные ассигнования в размере 98 миллионов рублей из резервного фонда правительства России на оплату авиационных горюче-смазочных материалов и оказанных услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа"», — говорится в распоряжении.

В то же время власти подчеркивают, что общий долг авиакомпании за услуги, топливо и другое обеспечение составляет 1,3 миллиарда рублей. Из-за этого аэропорты отказываются обслуживать самолеты «ВИМ-Авиа», что препятствует перевозке пассажиров.

Ранее 28 сентября появилась информация о том, что «ВИМ-Авиа» получит из госбюджета 500 миллионов рублей — возврат НДС за третий квартал.

Регулярные рейсы компании будут выполняться до 15 октября, а с 16-го числа перевозки прекратятся. Пассажирам, имеющим билеты с датой выполнения регулярного рейса после 16 октября, рекомендовано сдать их и получить деньги по месту приобретения.

28 сентября следователи задержали гендиректора и главного бухгалтера «ВИМ-Авиа» по делу о мошенничестве. Местонахождение сбежавших из России совладельцев авиакомпании устанавливается.