Государство выделит полмиллиарда рублей «ВИМ-Авиа»

Компания «ВИМ-Авиа» получит из госбюджета 500 миллионов рублей — возврат НДС за третий квартал. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к руководству авиаперевозчика.

Издание напоминает, что 500 миллионов рублей как раз и требовались авиакомпании на покрытие кассового разрыва. «ВИМ-Авиа» пыталась получить кредит: с июня велись переговоры о выделении 300 миллионов рублей с банком «Зенит» и 200 миллионов рублей — с Абсолют банком. Однако кредитные организации отказали, уточнил представитель авиаперевозчика.

Ранее Минтранс сообщил, что регулярные рейсы «ВИМ-Авиа» будут выполняться до 15 октября, а с 16-го числа перевозки прекратятся. Пассажирам, имеющим билеты с датой выполнения регулярного рейса после 16 октября, рекомендовано сдать их и получить деньги по месту приобретения.

Также сообщалось, что в ходе работы оперативного штаба по организации перевозок пассажиров, в котором приняли участие представители Минтранса, Росавиации, компаний «Сибирь» и «ВИМ-Авиа», было решено, что аэропорты и топливозаправочные компании гарантированно будут обслуживать лайнеры авиаперевозчика до 15 октября.

Накануне президент России Владимир Путин объявил министру транспорта Максиму Соколову неполное служебное соответствие из-за кризисной ситуации с авиакомпанией «ВИМ-Авиа». Глава государства раскритиковал вице-премьера Аркадия Дворковича, заявив, что тот уделяет недостаточно внимания транспортной отрасли.

Мосстройэкономбанк (М Банк) в лице конкурсного управляющего госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» подал иск в Арбитражный суд Татарстана о признании авиакомпании «ВИМ-Авиа» банкротом. Банк просит взыскать с должника 88,3 миллиона рублей.

Глава Росавиации Александр Нерадько рассказал, что собственник перевозчика «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев заявил о готовности продать проблемную авиакомпанию за символическую сумму в один рубль, поскольку ему «надоело работать в авиации». Чиновник добавил, что в настоящее время Мурсекаев не отвечает на звонки, и предположил, что предприниматель мог покинуть Россию.

25 сентября Московским межрегиональным следственным управлением Следственного комитета на транспорте было возбуждено уголовное дело. Поводом послужила массовая отмена чартерных рейсов, в результате чего тысячи пассажиров оказались в аэропортах Московского авиаузла без шансов на вылет.

По версии следствия, уже 22 сентября руководство «ВИМ-Авиа» знало, что денег на авиационное топливо в компании нет, однако продажа билетов осуществлялась в обычном режиме.