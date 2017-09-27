Путин распек Дворковича и Соколова из-за «ВИМ-Авиа»

Президент России Владимир Путин объявил министру транспорта Максиму Соколову о неполном служебном соответствии из-за кризисного положения вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом в среду, 27 сентября, сообщает РИА Новости.

«Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым], что делать с этим неполным служебным соответствием. Если не справитесь, то тоже подумаем», — сказал Путин Соколову на встрече с членами кабмина.

Глава государства также раскритиковал вице-премьера Аркадия Дворковича, заявив, что тот уделяет недостаточно внимания транспортной отрасли, которую курирует. Он поручил ему предоставить предложения по урегулированию ситуации. «Может быть, вы перегружены слишком? Мы уже говорили об этом», — отметил президент.

Как поясняет агентство, в минувшие выходные ситуация с вылетом рейсов «ВИМ-Авиа» обострилась в выходные. В понедельник, 25 сентября, компания призналась, что у нее нет финансовых средств для продолжения работы, и она прекращает выполнять чартерные рейсы. Регулярные полеты пока продолжаются. Вопрос с перевозкой пассажиров «ВИМ-Авиа» взят под контроль Росавиации и Минтранса.