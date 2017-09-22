В Забайкалье полицейского начальника задержали по подозрению в краже мобильников

В Чите задержали начальника оперативно-розыскной части Управления собственной безопасности управления МВД по Забайкальскому краю подполковника Дмитрия Неделькина. Об этом в пятницу, 22 сентября, в пресс-службе регионального управления ФСБ сообщили ТАСС.

«Неделькин задержан. Сотрудники УФСБ и УМВД провели обыск в его кабинете. Подробности дела и результаты обыска пока не разглашаются в интересах следствия», — заявили в пресс-службе ведомства, отметив, что по факту задержания назначена служебная проверка. Если вина сотрудника подтвердится, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

В то же время читинская газета «Вечорка» со ссылкой на компетентный источник сообщила, что полицейский задержан по подозрению в краже изъятых дорогостоящих мобильных телефонов.

«Телефоны изымались в рамках уголовного дела, а этот сотрудник присвоил их себе. Впоследствии он, вероятно, какую-то часть их реализовал через свою дочь. Один телефон он оставил себе - это предположительно стало уликой и поводом для расследования. Ущерб составил более 1,5 млн рублей», — рассказал источник.

В настоящее время в полиции эту информацию не прокомментировали.