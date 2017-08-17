Силовые структуры
 

Вымогавший миллион долларов бывший полицейский из Москвы пошел под суд

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В Преображенский районный суд Москвы направлено уголовное дело в отношении бывшего оперуполномоченного из столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, обвиняемого в вымогательстве одного миллиона долларов за прекращение уголовного преследования. Об этом в четверг, 17 августа, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Имени фигуранта в надзорном ведомстве не назвали. Ему вменяется покушение на особо крупное мошенничество, совершенное с использованием служебного положения.

По версии следствия, полицейский вел оперативное сопровождение по уголовному делу о хищении бюджетных средств в одном из учреждений профессионального образования Москвы. Оно было возбуждено на основании подготовленных им материалов доследственной проверки.

23 июня 2016 года обвиняемый потребовал от главного бухгалтера организации один миллион долларов за прекращение уголовного дела против нее и ее мужа, занимавшего должность директора этого учреждения. Для убедительности оперативник предъявил потерпевшим копии протоколов допросов свидетелей, изобличающих супругов в мошенничестве.

В прокуратуре отметили, что полицейский не обладал необходимыми полномочиями для закрытия дела, а полученные средства он планировал присвоить.

В ноября 2016-го страж порядка был задержан с поличным при получении первой части требуемой суммы в один миллион рублей, а также муляжа, имитирующего 10 миллионов рублей.

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