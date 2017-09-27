Путин пожалел Дворковича за перегруз на работе

Телеканал «Россия 24» опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись встречи президента России Владимира Путина с членами кабмина. На ней глава государства раскритиковал министра транспорта Максима Соколова и вице-премьера Аркадия Дворковича за допущение кризисной ситуации вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа».

При этом министру Путин объявил о неполном служебном соответствии, а Дворковича отчитал за недостаточное внимание к транспортной сфере, которую тот курирует. «Может быть, вы перегружены слишком?», — обратился президент к вице-премьеру.