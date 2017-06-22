Эксперты оценили число пострадавших из-за «Вим-Авиа» в 30 тысяч человек

Число путешественников, пострадавших из-за отмены чартеров авиакомпании «Вим-Авиа», уже превысило 30 тысяч человек. Такую информацию в четверг, 22 июня, опубликовала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

У отдыхающих, купивших путевки с перевозкой рейсами «Вим-Авиа», были нарушены или полностью сорваны планы на отпуск. Кроме того, под угрозой находятся туры еще 50-70 тысяч россиян, отмечает сетевое издание m24.ru.

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В настоящее время наиболее острая ситуация из-за отмены чартеров «Вим-Авиа» сложилась с полетами в Сочи и Симферополь. Перевозчик аннулировал нерегулярные рейсы в эти города из Москвы, Санкт-Петербурга и ряда населенных пунктов в регионах.

Из зарубежных направлений полностью отменены чартеры в Анталью из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из российской столицы в болгарскую Варну и кипрскую Ларнаку. И это лишь неполные данные о масштабе кризиса, подчеркивают в АТОР.

По оценкам экспертов авиаотрасли, для решения проблемы необходимо выделить как минимум два самолета емкостью 150-220 кресел.

Ранее стало известно, что Приволжская транспортная прокуратура завела административное дело на «Вим-Авиа» из-за задержки 173 рейсов в мае-июне текущего года. Кроме того, сообщалось, что российские власти обдумывают идею привлечь иностранные авиакомпании на помощь «Вим-Авиа».

Серьезные сбои в расписании перевозчика были зафиксированы в конце мая. Тогда авиакомпания на несколько часов задержала рейсы в Болгарию, Турцию и по другим направлениям.