Путешествия
 

Эксперты оценили число пострадавших из-за «Вим-Авиа» в 30 тысяч человек

Перейти в «Мою Ленту»

Число путешественников, пострадавших из-за отмены чартеров авиакомпании «Вим-Авиа», уже превысило 30 тысяч человек. Такую информацию в четверг, 22 июня, опубликовала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

У отдыхающих, купивших путевки с перевозкой рейсами «Вим-Авиа», были нарушены или полностью сорваны планы на отпуск. Кроме того, под угрозой находятся туры еще 50-70 тысяч россиян, отмечает сетевое издание m24.ru.

В настоящее время наиболее острая ситуация из-за отмены чартеров «Вим-Авиа» сложилась с полетами в Сочи и Симферополь. Перевозчик аннулировал нерегулярные рейсы в эти города из Москвы, Санкт-Петербурга и ряда населенных пунктов в регионах.

Из зарубежных направлений полностью отменены чартеры в Анталью из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из российской столицы в болгарскую Варну и кипрскую Ларнаку. И это лишь неполные данные о масштабе кризиса, подчеркивают в АТОР.

По оценкам экспертов авиаотрасли, для решения проблемы необходимо выделить как минимум два самолета емкостью 150-220 кресел.

Ранее стало известно, что Приволжская транспортная прокуратура завела административное дело на «Вим-Авиа» из-за задержки 173 рейсов в мае-июне текущего года. Кроме того, сообщалось, что российские власти обдумывают идею привлечь иностранные авиакомпании на помощь «Вим-Авиа».

Серьезные сбои в расписании перевозчика были зафиксированы в конце мая. Тогда авиакомпания на несколько часов задержала рейсы в Болгарию, Турцию и по другим направлениям.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Свыше 30 тысяч туристов пострадали из-за отмен чартеров "ВИМ-Авиа"
Из-за задержки почти 200 рейсов «Вим-Авиа» возбудили административное дело
Пассажиров чартеров «Вим-Авиа» задумали перевозить иностранными авиакомпаниями
Прокуратура обратилась к «Вим-Авиа» из-за многочасовой задержки рейса с детьми
Последние новости
В Госдуме заявили о возможной отправке в Сирию войск из Казахстана и Киргизии
Нила Ушакова в третий раз избрали мэром Риги
Михалков рассказал о нанесенном санкциями уроне Московскому кинофестивалю
Роналду отказался выплачивать испанским налоговым органам 14,7 миллиона евро
«Яндекс» обошел блокировку на Украине
Официантку зарезали в московском кафе из-за отказа выйти замуж  
Специалист назвал нонсенсом 2,7 промилле алкоголя в крови ребенка из Балашихи
Путешествия
Путешествия00:1220 июня

Отпуск без проблем

10 секретов идеального самостоятельного отпуска
12:5420 июня

В Москве устроят фестиваль в честь 200-летнего юбилея велосипеда

18:05Сегодня

Лондонцев возмутили селфи туристов на фоне сгоревшего небоскреба

13:1519 июня

Австрийских экспертов познакомили с лучшими российскими винами

Путешествия14:4020 июня

Европа в сердце Золотого кольца

Почему при поездке в Суздаль стоит остановиться в VELIY HOTEL Suzdal
16:34Сегодня

Суд в Израиле запретил пересаживать женщин в самолетах из-за иудеев-ортодоксов

15:19Сегодня

«Отравившиеся» британцы стоили кипрским отелям 5 миллионов евро

14:44Сегодня

Постояльцам отеля в Италии предложили золотое постельное белье

Путешествия00:0821 июня

Всем пляжам пляж

Как выглядит ялтинская прибрежная зона, удостоенная «Голубого флага»
13:50Сегодня

Путешественник сэкономил 18 тысяч долларов благодаря бонусным баллам

17:0919 июня

Туроператоры заметили резкое падение интереса россиян к Крыму

13:01Сегодня

Появился клон Airbnb только для женщин

Россия
Участники акции «Бессмертный полк» в Берлине«Нацисты тоже творили мифы из прошлого»
Что мешает России и Германии примириться со своей исторической памятью
Владимир ПутинПровели внеклассную работу
Как прошла первая встреча Путина с наставниками выпускников
Акционистку в очках виртуальной реальности задержали в центре Москвы
Официантку зарезали в московском кафе из-за отказа выйти замуж
Травматичный вид спирта
Что известно об отравлениях метанолом в Подмосковье и Астраханской области
Мэрия Москвы запретила гей-парад в поддержку решения ЕСПЧ
Слуцкий пристыдил польский Сейм за русофобию в День памяти и скорби
Все материалы
Мир
Старикам здесь не место
В Швейцарии хотят разрешить эвтаназию пожилым людям
Закон, удобный во всех отношениях
Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу
Венесуэльские оппозиционеры сорвали заседание международной организации
Назван возможный состав международных сил в Сирии
Богемская рапсодия
Жертвоприношения, ритуалы и пьянство в самом закрытом мужском клубе США
Тимофей Бордачев: «Убирайтесь, но заплатите высокую цену»
Европейцы хотят развестись с Британией по-жесткому
Греческие коммунальщики закидали мусором здание МВД
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко и Дональд ТрампВ гостях у сказки
Почему Петра Порошенко принимали в Овальном кабинете лишь пять минут
Жители Риги пожаловались на нашествие лосей
Нила Ушакова в третий раз избрали мэром Риги
Савченко показала коллеге по Раде средний палец
Жители Донбасса рассказали о грабивших их бойцах батальона «Айдар»
«Агентов Путина» заподозрили в превращении Львова в мусорную столицу Украины
Появилось видео массового побоища ультрас в Киеве на глазах Авакова
Все материалы
Финансы
Благословенные санкции
Как «русофобия» США и ЕС влияет на рубль и российскую экономику
Пенсионные ассоциации обеспокоились переводами накоплений без ведома граждан
В Госдуме назвали пропагандой оптимистичные данные Минэкономразвития о росте ВВП
Сильный рубль сочли тормозом российской экономики
Минфин раскритиковал идею отзыва лицензий за фальшивки в банкоматах
Всемирный банк похвалил Россию за открытость бюджета
Рубль признали самой быстро дешевеющей валютой развивающихся стран
Все материалы
Бизнес
Сергей КурченкоОтнять и поделить
Какую собственность на Украине все еще может потерять Россия
Вода камень точит
Инвестиционная привлекательность столицы может вырасти на 10 процентов
Нулевой вариант
Россияне неожиданно полюбили безалкогольное пиво
Состоялась награждение премией «Права потребителей и качество обслуживания»
Глава «Роснефти» назвал возможную среднюю цену на нефть в 2017-2018 годах
«Газпром» оценил инвестиции в «Турецкий поток» в 6 миллиардов долларов
Forbes назвал госслужащих с доходами более одного миллиарда рублей
Все материалы
Силовые структуры
«В крови ребенка действительно был алкоголь»
Монолог судмедэксперта о подмене анализов погибшего мальчика из Балашихи
Советский боец под Сталинградом, осень 1942 года.Сколько их было
Когда поставят точку в подсчете потерь Красной армии в войне
«Грифон» второго поколения
SAAB подняла в воздух новую версию своего истребителя
В Госдуме заявили о возможной отправке в Сирию войск из Казахстана и Киргизии
Специалист назвал нонсенсом 2,7 промилле алкоголя в крови ребенка из Балашихи
Вынесение вердикта присяжных по делу об убийстве Немцова перенесли
Прокурор запросил для генерала 12 лет по делу о выплате премий на 19 миллионов
Все материалы
Наука и техника
Кистью и краской
Неизвестные кадры Великой Отечественной через призму советской ретуши
Новая синтетика
Биологи приблизились к созданию искусственных форм жизни
Ждите гостей
Доказано существование высокотехнологичной цивилизации в Млечном Пути
Найдена опасность обеззараживания воды серебром
Зараженных суперинфекциями людей вылечат вирусами
Феномену белых ночей нашли объяснение
Названо главное отличие человека от животных
Все материалы
Спорт
Попробуй повтори!
Как видеоповторы могли бы изменить историю мирового футбола
От Криштиану до Роналду
Самые яркие моменты встреч между сборными России и Португалии
Не стыдно и обидно
Гол Криштиану стал единственным в игре Роcсия — Португалия на Кубке конфедераций
Роналду отказался выплачивать испанским налоговым органам 14,7 миллиона евро
Липницкая ответила критиковавшим ее вес пользователям сети
Попавшего в реанимацию в день боя россиянина выписали из больницы
Однорукий теннисист набрал первые очки в рейтинге ATP
Все материалы
Культура
В Москву, в Москву!
Коппола, Дюмон, Каурисмяки: чьи фильмы привезли на ММКФ-2017
Трэшкультура
Можно ли считать мусор искусством
Горит Восток зарею новой
Почему в России исчезли звезды балета мирового уровня
В Москве выступит певица из «Настоящего детектива»
Песни Захаровой из МИД прозвучат на открытии и закрытии ММКФ
Михалков попросил гарантий возврата российским фильмам пяти миллионов рублей
Лидер «Чайфа» рассказал о переговорах с блатными в 1990-е годы
Все материалы
Интернет и СМИ
Алексей НавальныйСтримы, злоба, Telegram
Как сторонники Навального блокируют интернет и транслируют протесты оппозиции
Эксперт раскрыл секреты общения террористов «Исламского государства»
«Яндекс» обошел блокировку на Украине
Архивное фотоРедакционное мочилово
В Мексике наркокартели убивают журналистов, но власти не торопятся их защищать
Не подарили, а намайнил
Россияне проспали очередную возможность заработать миллионы
Роскомнадзор назвал причину блокировки Google
Соцсети покорила флейта из морковки
Все материалы
Ценности
«Отсутствие денег заставляет заниматься незаконными вещами»
Рэпер L'One: как у грузина из Якутии сбылась русская мечта
Самый борзый автобот
Практический опыт приручения трансформера Бамблби
Израильтяне показали в Ле-Бурже электрический самолет
Стали известны подробности о второй полностью электрической модели Audi
Seiko украсила часы звездами из драгоценных камней
Balenciaga сделал сумку для шопинга за тысячу долларов
Dyson заключил суперфен для волос в кожаный кейс
Все материалы
Путешествия
Эко невидаль
Лучшие курорты мира для тех, кто заботится о природе
Отпуск без проблем
10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Эксперты оценили число пострадавших из-за «Вим-Авиа» в 30 тысяч человек
Лондонцев возмутили селфи туристов на фоне сгоревшего небоскреба
Суд в Израиле запретил пересаживать женщин в самолетах из-за иудеев-ортодоксов
«Отравившиеся» британцы стоили кипрским отелям 5 миллионов евро
Постояльцам отеля в Италии предложили золотое постельное белье
Все материалы
Из жизни
Миллениалы в бегах
Куда иммигрировать молодому россиянину, мечтающему жить за границей
reaches up to the sky during the summer solstice at Stonehenge, near Salisbury in England, Tuesday, June 21, 2011. The ancient stone circle of Stonehenge is a World Heritage Site erected between approximately 3000BC and 1600BC and despite years of research the reason behind its construction remains a mystery. The summer solstice in the northern hemisphere occurs annually on June 21 and is the time at which the sun is at its northernmost point in the sky.Меч и мотоцикл
Зачем тысячи ведьм и друидов собрались возле Стоунхенджа
«Рига — это Рязань»
История россиянина, переехавшего жить в Латвию
Водители автобусов в Нанте нарядились в юбки из-за запрета на шорты
Купальники с улыбающимся Путиным и шокированным Трампом начали продавать в сети
41-летняя дизайнер из Тайваня удивила интернет внешностью 20-летней
Принц Гарри признался в нежелании всей родни наследовать престол
Все материалы
Кроссоверы, которые пора привезти в Россию
Любите кроссоверы? Вот еще несколько крутых моделей, которые не продаются у нас
Как в кино
Мы съездили в гости к Aston Martin, чтобы полетать на DB11. Да, именно полетать
Хвост виляет собакой
Наконец-то включаем дрифт-режим в новом Mercedes-AMG E63 S
Это лучшие двигатели в мире
Победители конкурса «Международный двигатель года-2017»
Audi A8 будет приподнимать кузов перед ДТП и колеса перед кочками
Для шейха сделали гигантский Ford Mustang на базе пикапа Ram
Porsche распродала весь тираж самого быстрого 911-го еще до премьеры
Все материалы
Вите надо выйти
Соседи несколько лет травят москвича, который отказывается переселяться
Без свидетелей
Дома для тех, кто ненавидит соседей
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Классовая борьба
На смену дешевым квартирам в Москве пришел новый вид жилья
Да катитесь вы
Семейная пара отказалась от квартиры и поселилась в автобусе
Минстрой решил помочь ипотечным заемщикам
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы