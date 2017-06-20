«Вим-Авиа» заявила о решении проблем с массовыми задержками рейсов

«Вим-Авиа» устранила сбои в графике полетов, рассказал представитель авиакомпании. Об этом во вторник, 20 июня, сообщает РИА Новости.

«В данный момент ситуация с задержками рейсов, вызвавшая некоторый резонанс в средствах массовой информации, полностью стабилизировалась», — заверил сотрудник перевозчика. По его словам, все лайнеры улетают и прибывают вовремя, флот авиакомпании и экипажи задействованы на 100 процентов.

При этом на момент написания заметки в московском аэропорту Домодедово было задержано четыре рейса «Вим-Авиа» на прилет, один отменен. Такие данные опубликованы на онлайн-табло воздушной гавани. Домодедово является базовым аэропортом для этого перевозчика.

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Ранее во вторник стало известно, что Приволжская транспортная прокуратура завела административное дело на «Вим-Авиа» и ее гендиректора Александра Кочнева за задержки 173 рейсов в мае и июне.

Кроме того, в этом же месяце Минтранс объявил о намерении провести проверку в отношении перевозчика из-за срыва им программы чартерных перевозок и наказать виновных.

Серьезные сбои в расписании «Вим-Авиа» были зафиксированы в конце мая. Тогда авиакомпания на несколько часов задерживала рейсы в Болгарию, Турцию и другие пункты назначения. Она также отменила большинство чартеров из Антальи на летний сезон.

