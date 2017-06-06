Компания «ВИМ-Авиа» отменила еще 13 рейсов

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» с 6 июня отменила еще 13 рейсов из Москвы, Сочи, Симферополя и Антальи по направлению в Уфу, Екатеринбург, Казань, Бургас и другие города. В последнее время перевозчик массово задерживает рейсы из разных аэропортов. Транспортные прокуратуры регионов начали проверку компании, сообщает ТАСС.

В минувшую пятницу «ВИМ-Авиа» объявила о двухнедельной приостановке чартерных рейсов в турецкую Анталью, Ереван, Казань и Симферополь. В компании объяснили решение задержкой с возвращением после планового техобслуживания трех широкофюзеляжных самолетов.

Представитель пресс-службы пояснил, что лайнеры должны были вернуть более 10 дней назад. Попытки же зафрахтовать воздушные суда других авиакомпаний не увенчались успехом из-за дефицита самолетов.

Крупный сбой в работе авиаперевозчика в Москве произошел 29 мая, когда сотни пассажиров из-за поломки лайнера почти на сутки застряли в аэропорту Домодедово. А в регионах задержки рейсов «ВИМ-Авиа» случались еще зимой.

Материалы по теме Небо с овчинку На чем авиакомпании экономили в 2016 году, чтобы выжить

31 мая Северо-Западная транспортная прокуратура внесла представление гендиректору российской авиакомпании «Вим-Авиа» в связи с многочасовой задержкой рейса в Болгарию. Самолет с 285 пассажирами (из них более 120 детей) должен был отправиться из петербургского аэропорта Пулково в Варну 30 мая в 16:00. Однако по техническим причинам рейс задержали более чем на восемь часов.

Как отметили в надзорном ведомстве, «ВИМ-Авиа» не предоставила пассажирам своевременной информации о точном времени вылета, которое переносилось каждый час. Кроме того, большинство пассажиров не разместили в гостинице на время ожидания в нарушение правил воздушных перевозок.