Бизнес
 

Мосстройэкономбанк подал иск о банкротстве авиакомпании «ВИМ-Авиа»

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Мосстройэкономбанк (М Банк) в лице конкурсного управляющего Госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» подал иск в Арбитражный суд Татарстана о признании авиакомпании «ВИМ-Авиа» банкротом. Соответствующее заявление размещено в картотеке арбитражных дел.

Заявление было подано 27 сентября. Банк просит взыскать с должника 88,3 миллиона рублей.

В настоящее время М Банк проходит процедуру банкротства, конкурсным управляющим выступает АСВ, которое подает от его имени иски к должникам, уточняет ТАСС. 24 июля 2015 года у ЦБ отозвал лицензию у данной кредитной организации.

28 сентября Министерство транспорта сообщило, что самолеты авиакомпании «ВИМ-Авиа» продолжат регулярные полеты до 15 октября, с 16-го числа перевозки прекратятся. Купившие билет смогут вернуть деньги.

27 сентября глава Росавиации Александр Нерадько рассказал, что собственник перевозчика «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев заявил о готовности продать проблемную авиакомпанию за символическую сумму в один рубль, поскольку ему «надоело работать в авиации». Чиновник добавил, что в настоящее время Мурсекаев не отвечает на звонки, и предположил, что предприниматель мог покинуть Россию.

Первый сигнал о появлении финансовых проблем, по его словам, прозвучал неделю назад, когда авиакомпания обратилась за поддержкой в предоставлении операционных кредитов в размере 500 миллионов рублей. Общий долг авиакомпании перед кредиторами, по данным Росавиации, составляет семь миллиардов рублей.

Ситуация с вылетом рейсов «ВИМ-Авиа» обострилась в выходные. В понедельник, 25 сентября, компания призналась, что у нее нет финансовых средств для продолжения работы и она прекращает выполнять чартерные рейсы. Регулярные полеты пока продолжаются. Вопрос с перевозкой пассажиров «ВИМ-Авиа» взят под контроль Росавиации и Минтранса.

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