Дело «ВИМ-Авиа» забрали в центральный аппарат СКР

Расследование возбужденного в выходные уголовного дела в отношении руководства «ВИМ-Авиа» будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета России (СКР). Об этом в среду, 27 сентября «Ленте.ру» сообщила Светлана Петренко, официальный представитель ведомства.

«По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело о хищении денежных средств пассажиров должностными лицами "ООО "Авиакомпания ВИМ-АВИА", возбужденное по статье "Мошенничество в особо крупном размере" передано для обеспечения оперативности и полноты расследования в Главное управление по расследованию особо важных дел СК России», — заявила Петренко.

В СКР уточнили, что задержанных и обвиняемых по делу в настоящее время нет.

Уголовное дело было возбуждено Московским межрегиональным следственным управлением СКР на транспорте 25 сентября. Поводом послужила массовая отмена чартерных рейсов, в результате чего три тысячи пассажиров оказались в аэропортах московского аэроузла без шансов на вылет. Как было установлено следователями, уже 22 сентября руководство «ВИМ-Авиа» знала, что денег на авиационное топливо в компании нет, но тем не менее продажа билетов осуществлялась в обычном режиме.

27 сентября президент России Владимир Путин объявил министру транспорта Максиму Соколову о неполном служебном соответствии из-за кризисного положения вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа». Глава государства также раскритиковал вице-премьера Аркадия Дворковича, заявив, что тот уделяет недостаточно внимания транспортной отрасли.