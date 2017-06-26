Более 600 российских туристов на два дня застряли в Турции из-за поломки лайнера

Более 600 отдыхающих из России задержались в Турции на два дня из-за поломки самолета. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает телеканал «360».

Изначально туристы должны были отправиться из Турции (конкретный город не уточняется) в Россию рейсом «Вим-Авиа». Из-за серьезных сбоев в расписании перевозчика его позднее заменили на авиакомпанию «Якутия». Группу путешественников должны были вывезти в субботу, 24 июня. Однако отправление задержали из-за неисправности самолета «Якутии».

Материалы по теме Ваш рейс отменяется Что нужно знать, отправляясь в путешествие самолетом

Как рассказали в компании TED Travel, которая организовала отдых туристам, часть из них уже отправили на родину рейсами других авиакомпаний. Сейчас в Турции остается около 400 человек, пояснила представитель туроператора Наталья Фетисова. По ее словам, этих россиян вывезут из страны 27-28 июня.

Пассажиров на время ожидания оставили в тех же отелях, где они жили, или поместили в другие объекты размещения сходной категории. Как заявил один из туристов Евгений Останин, его новая гостиница оказалась хуже.

«Мы уже просто думаем о суде. Я сегодня должен был начинать проекты сдавать, а я тут», — сказал он. Кроме того, другая туристка пожаловалась на скудное питание, которое предоставляют россиянам.

В марте сообщалось, что в Доминикане на двое суток застряли 400 отдыхающих из России. Причиной также стала неисправность воздушного судна.