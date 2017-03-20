Сотни российских туристов застряли в Доминикане из-за поломки самолета

Из Доминиканской Республики в Россию вторые сутки не могут вылететь 400 пассажиров авиакомпании Nordwind Airlines. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает «Интерфакс».

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Как заявили агентству сами путешественники, клиенты туроператора Pegas Touristik, они должны были отправиться из доминиканского региона Пунта-Кана в Москву днем в субботу, 18 марта.

Однако вылететь в Россию не удалось из-за неисправности воздушного судна. Туристов на время ожидания вылета обеспечили бесплатным питанием и разместили в отелях. Как рассказала одна из отдыхающих, путешественников обещают отправить в Москву 20-го или 21 марта.

В ноябре 2016 года аналогичный инцидент в Пунта-Кане произошел с пассажирами авиакомпании Azur Air. Тогда сотни туристов сутки ждали вылета в российскую столицу.

