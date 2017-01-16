Сотни российских туристов застряли на китайском острове из-за поломки самолета

Группа российских туристов не может покинуть южный китайский остров Хайнань из-за поломки лайнера авиакомпании UTair. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает сетевое издание m24.ru.

Путешественники ожидают вылета в Москву уже двое суток. Их разместили в отеле, но оплачивают только завтраки. По информации kp.ru, на Хайнане застряли почти 300 россиян.

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В связи с неисправностью того же самолета откладывается отправление из Москвы на китайский остров другой группы туристов. Они также ожидают отправления в пункт назначения более двух суток.

Как рассказал один из путешественников, представители UTair обещают отправить клиентов на Хайнань во вторник, 17 января. Оператор «Русь Тур», организовавший отдых, отказывается возвращать деньги за поездку, отметил турист. Отдыхающих на время ожидания разместили в гостинице.

В октябре 2016 года туристы из Екатеринбурга почти на двое суток застряли во вьетнамском городе Нячанг. Причиной стал сбой в расписании авиакомпании Azur Air, возникший из-за технических проблем у лайнера.