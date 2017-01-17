Названо время вылета застрявших на Хайнане сотен российских туристов

Вылет 228 российских туристов, задержавшихся из-за неисправности самолета на китайском острове Хайнань, запланирован на 04:30 среды, 18 января (23:30 по московскому времени во вторник). Об этом сообщается на сайте Ростуризма со ссылкой на туроператора «Русь-Тур», который выступал консолидатором рейса.

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Россияне будут доставлены в аэропорт Внуково подменным бортом авиакомпании AZURair, которым 16 января на Хайнань прибыли 43 туриста, ожидавшие вылета из Москвы.

14 января группа российских туристов не смогла вовремя вылететь рейсом 725 авиакомпании UTair из Внуково в аэропорт Санья. Одновременно был задержан вылет туристов, которые должны были тем же бортом (рейс 726) вернуться с острова Хайнань в Москву. Причиной стала техническая неисправность лайнера.

Авиакомпания предоставила туристам проживание и питание на время ожидания вылета. Застрявшим на Хайнане туристам оператор на время ожидания замены борта обеспечил их проживанием в отеле с завтраком и денежной компенсацией в размере 50 юаней на человека в день.