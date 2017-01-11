Десятки российских туристов застряли в Таиланде из-за решения властей страны

Десятки клиентов туроператора Coral Travel не могут вылететь из Бангкока в Москву из-за позиции местных властей. Об этом «Интерфаксу» в среду, 11 января, рассказал один из пассажиров Евгений Корчаго.

По его словам, в столицу Таиланда туристы прибыли чартером авиакомпании Nordwind Airlines, а домой должны были вернуться обычным рейсом. Но по законам королевства, туристы должны и прилетать, и покидать страну либо нерегулярным, либо регулярным рейсом, пояснил Корчаго.

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В итоге в Бангкоке застряли 59 человек, добавил он. Россияне пять часов ждали в автобусе, затем им позволили попасть в аэропорт, но не выпускают из страны, сказал мужчина. «Мы поставили в известность МИД и посольство России в Таиланде, нам обещали помочь», — заявил он.

Представитель Coral Travel Марина Макаркова сообщила, что Nordwind Airlines с ноября 2016 года выполняет по маршруту Москва — Бангкок один регулярный рейс в неделю и один чартерный.

По ее словам, ранее проблем с тем, что туристы выбирают разные типы перелетов туда-обратно, не было. Однако в среду таиландские власти уведомили российскую авиакомпанию, что прибывшие чартерным рейсом гости не могут улететь регулярным, добавила Макаркова. Представитель Coral Travel добавила, что Nordwind Airlines работает над решением проблемы.

