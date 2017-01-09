Туроператоры за свой счет продлили отдых застрявшим в Таиланде россиянам

Туристические компании оплачивают отдых российских граждан, застрявших в Таиланде из-за наводнения на юге страны. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, речь, в частности, идет об отдыхающих, которые должны были вылететь домой с островов Пхукет и Самуи и рейсы которых задерживаются.

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«Где-то это происходит за счет операторов, где-то туристы оплачивают свое размещение дополнительно, где-то на сутки, где-то на двое», — пояснила эксперт.

Представитель АТОР уточнила, что компании не обязаны выделять деньги на дополнительный отдых клиентов, но делают это по собственной инициативе. Ломидзе отметила, что многие россияне задержатся в королевстве до 14-15 января.

По ее словам, в настоящее время в Таиланде в общей сложности отдыхают десятки тысяч российских туристов, на островах — несколько тысяч. У АТОР нет данных, сколько из них не может вернуться сейчас домой.

В субботу, 7 января, Ростуризм сообщил о том, что определенное число российских путешественников не смогло улететь с Самуи из-за наводнения. В федеральном агентстве заверили, что россияне не пострадали в результате буйства стихии.

По информации Министерства внутренних дел Таиланда, жертвами ЧП на юге страны стали 12 человек. Наводнение нарушило автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение в регионе.