Сотни застрявших в Доминикане российских туристов вывезут резервным рейсом

Клиенты российского туроператора Pegas Touristik, застрявшие в Доминиканской Республике, вылетят в Москву резервным рейсом авиакомпании Nordwind Airlines. Об этом сообщает телеканал «360».

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Порядка 400 туристов должны отправиться в Россию из Пунта-Каны в понедельник, 20 марта, в 15:00 мск, заявила гендиректор Pegas Touristik Анна Подгорная.

О том, что туристы не могут покинуть Доминикану уже вторые сутки, стало известно ранее в этот же день. Путешественники должны были отправиться в российскую столицу еще днем в субботу, 18 марта. Однако рейс задержали из-за неисправности лайнера.

Туристов на время ожидания разместили в гостиницах и обеспечили бесплатным питанием.

Аналогичный инцидент произошел в Пунта-Кане в ноябре 2016 года. Тогда сотни российских отдыхающих сутки ждали вылета в Москву из-за поломки самолета авиакомпании Azur Air.

