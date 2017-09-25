Цены на авиабилеты в России оказались вдвое ниже среднемировых

Тарифы на авиаперелеты в России остаются одними из самых низких в мире. В некоторых случаях цены на билеты в 2-3 раза ниже среднемировых. Об этом сообщается в исследовании консалтинговой группы Infomost, опубликованном «Авиатранспортным обозрением» в понедельник, 25 сентября.

Результаты исследования включают сравнительный анализ по рынкам России, Евросоюза и США.

Минимальные доступные тарифы российских авиакомпаний, по данным исследования, осенью 2017 года находились в диапазоне 5,5-6 центов за пассажирокилометр. На отдельных маршрутах минимальные тарифы достигали значения в 3,5 цента.

Типичный среднемировой показатель удельной стоимости перевозки для классических сетевых перевозчиков — примерно 12-14 центов за пассажирокилометр или 110-120 долларов за тысячу километров пути. Более дорогие билеты у американских перевозчиков: в сентябре 2017 года минимальные тарифы как классических, так и низкобюджетных авиакомпаний достигли 150-200 долларов за тысячу километров пути при немедленной покупке билетов по среднемагистральным направлениям, а при полетах на короткие дистанции — 220-240 долларов.

Показатель, достигаемый наиболее успешными лоукостерами — 6-7 центов за пассажирокилометр, то есть 60-70 долларов за 1000 километров пути. Абсолютный рекорд на отдельном маршруте из Дюссельдорфа до Пальма де Майорка, достигнутый низкобюджетными перевозчиками (NIKI,Germania и Eurowings) составляет 3,7 цента.

Таким образом, стоимость авиабилетов на рейсы российских авиакомпаний, включая работающей в премиальном сегменте группы «Аэрофлот», в два-три раза ниже, чем в среднем в мире. Более того, тарифы российских классических авиакомпаний ниже, чем у зарубежных лоукостеров.

Глава Infomost Consulting Борис Рыбак заявил: «Только экономически обоснованная стоимость билетов позволит сбалансировать авиатранспортную систему России и обеспечить ее устойчивое долгосрочное развитие». Эксперт добавил, что отечественная авиационная отрасль подвергается беспрецедентному давлению со стороны государства.

«Мы постоянно слышим призывы снизить стоимость авиабилетов. Хотя никто не призывает поставщиков авиатоплива снизить стоимость авиационного керосина, банкиров — снизить ставки по кредитам, автопроизводителей и дилеров — уменьшить цену продажи автомобилей. Давление на авиакомпании вынуждает перевозчиков летать ниже себестоимости, что ведет их к банкротству», — уверен Рыбак. По его словам, история "ВИМ-Авиа" — «наглядный пример того, как давление всевозможных чиновников, губернаторов, депутатов приводит к очевидному финалу». «В том случае, если такой уровень тарифов сохранится, неизбежны дальнейшие банкротства авиакомпаний, ускорение консолидации рынка и радикальное повышение тарифов в будущем из-за монополизации отдельных сегментов рынка ограниченным числом оставшихся участников», — сказал Рыбак.

В настоящее время широко обсуждаются проблемы российской авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая в минувшие выходные вновь допустила массовую задержку рейсов.