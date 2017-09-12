«Аэрофлот» предложил способ проверить корректность цен на авиабилеты

«Аэрофлот» предлагает свои онлайн-сервисы для проверки корректности стоимости, примененной при оформлении билетов. Об этом говорится в пресс-релизе авиакомпании, поступившем в «Ленту.ру».

В авиакомпании поясняют, что при бронировании авиабилетов через билетных провайдеров «наметилась тенденция предоставления пассажирам маршрутных квитанций авиабилетов, содержащих недостоверную информацию о величине тарифа, такс и различных сборов».

«Выявлены также случаи, когда стоимость перевозки обозначается единой суммой, без разделения на тариф, таксы и сервисные сборы различного назначения. Это является нарушением требований к информационной структуре маршрутной квитанции», — отмечается в сообщении.

Для профилактики нарушений, связанных с некорректным отображением стоимости перевозки, «Аэрофлот» предусмотрел возможность проверки правильности взимания тарифа, такс и сборов при покупке билета. Данная функция доступна с помощью онлайн-сервиса «Проверить бронирование» на сайте авиакомпании. О нарушениях пассажиры могут сообщить в авиакомпанию с помощью опции «Вопросы по оформлению билета» раздела «Обратная связь».