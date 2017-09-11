Российские авиакомпании значительно увеличили перевозки

Российские авиакомпании за восемь месяцев текущего года перевезли 70,1 миллиона пассажиров, что на 19,9 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Росавиации.

При этом почты и грузов перевезено 717,6 тысячи тонн, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 19,5 процента.

Авиаперевозки пассажиров в августе выросли на 15 процентов, отечественные авиакомпании обслужили 11,8 миллиона пассажиров. Рост перевозок, по данным Росавиации, в прошлом месяце продемонстрировали авиакомпании «Аэрофлот — российские авиалинии» — 3,2 миллиона пассажиров (плюс 15,4 процента), «Россия» — 1,4 миллиона пассажиров (плюс 26 процентов), S7 — 1,1 миллиона пассажиров (плюс 1,7 процента) и «Уральские авиалинии» — 968,6 тысячи пассажиров (плюс 19,5 процента).

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В июне 2017 года правительство решило сохранить льготную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 10 процентов на услуги авиакомпаний по внутренним пассажирским перевозкам. Это решение стало одним из итогов совещания о проблемах развития российского авиапрома и рынка авиаперевозок, проведенного премьер-министром Дмитрием Медведевым 7 июня в Ульяновске. Кроме того, Медведев поручил Минфину и Минтрансу подготовить доклад о целесообразности отмены этого налога на услуги компаний по внутренним воздушным перевозкам.

В феврале российские авиаперевозчики попросили президента России Владимира Путина обнулить НДС на внутренние перелеты. В Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) отмечали, что авиакомпании с июля прошлого года смогли сэкономить 10,5 миллиарда рублей за счет снижения НДС с 18 до 10 процентов.