Минтранс предложил обнулить НДС на прямые перелеты в Крым

Минтранс России предложил ввести налоговые льготы в виде нулевого НДС на региональные и прямые авиаперевозки в Крым. Об этом заявил министр транспорта Максим Соколов, передает «Интерфакс».

Мы уже внесли соответствующее предложение в правительство, отметил он. Соколов добавил, что это позволит гражданам России относительно недорого летать на полуостров. Чиновник напомнил, что в настоящее время заявлены прямые рейсы в Крым в пиковый период из более чем 60 городов страны.

В середине июня 2017 года сообщалось, что кабинет министров России подготовит законопроект о сохранении до 31 декабря 2020 года льготной 10-процентной ставки НДС для авиакомпаний на внутренние рейсы. Это решение стало одним из итогов совещания о проблемах развития российского авиапрома и рынка авиаперевозок, которое глава правительства провел 7 июня в Ульяновске.

В апреле 2015 года был принят закон, снижающий ставку НДС для внутренних авиаперевозок с 18 до 10 процентов. Документ будет действовать до конца 2017 года.

