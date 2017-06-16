Льготную ставку НДС на внутренние авиарейсы решили сохранить до конца 2020-го

До 1 сентября будет подготовлен проект федерального закона о продлении до 31 декабря 2020 года ставки НДС на уровне 10 процентов на услуги авиакомпаний по внутренним пассажирским перевозкам. Соответствующее постановление председателя правительства России Дмитрия Медведева в пятницу, 16 июня, опубликовано на сайте кабмина.

Это решение стало одним из итогов совещания о проблемах развития российского авиапрома и рынка авиаперевозок, которое глава правительства провел 7 июня в Ульяновске. Кроме подготовки законопроекта о сохранении льготной ставки НДС, Медведев поручил Минфину и Минтрансу подготовить доклад о целесообразности отмены этого налога на услуги компаний по внутренним воздушным перевозкам.

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Закон, предусматривающий обнуление НДС для пригородных пассажирских железнодорожных перевозок и снижение его ставки для внутренних авиаперевозок, президент Владимир Путин подписал в апреле 2015 года. В соответствии с ним НДС был снижен с 18 до 10 процентов до конца 2017 года, за исключением полетов в Крым. На этом направлении до 1 января 2019 года действует нулевая ставка НДС.

При этом два года назад руководство «Аэрофлота» предлагало обнулить НДС на внутренние авиаперевозки. «Мы полностью поддерживаем отмену НДС (…). Потому что от 10-процентной эффект очень небольшой, мы на самом деле это считали. Но это все равно мера действенная», — заявил глава авиакомпании Виталий Савельев на совещании по поддержке отрасли, которое Медведев провел в феврале 2015 года.

