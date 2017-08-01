Минтранс поддержал идею субсидирования внутренних чартерных авиарейсов

Министерство транспорта России в целом поддерживает идею субсидирования внутренних чартерных авиарейсов. Об этом ТАСС заявил глава ведомства Максим Соколов.

«При наличии бюджетного финансирования — почему бы и нет», — сказал Соколов. При этом министр отметил, что приоритет, учитывая бюджетные ограничения, будет отдаваться регулярным авиаперевозкам.

В то же время он сообщил, что соответствующего законопроекта пока не видел.

Ранее, в июле, Минтранс предложил ввести налоговые льготы в виде нулевого НДС на прямые авиаперевозки в Крым.

В конце июня «Известия» сообщили, что комитет по экономической политике Совета Федерации направил в правительство России инициативу о возможности субсидирования туристических авиаперевозок внутри страны. Авторы идеи полагают, что вложения должны окупиться минимум в двукратном объеме за счет налогов.

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По подсчетам сенаторов, при объеме субсидий в два миллиарда рублей в федеральный бюджет в виде налогов вернется 4,3 миллиарда, а в региональные — 2,1 миллиарда рублей. Предполагается также, что за счет субсидирования российские курорты смогут на равных конкурировать с зарубежными.

В том же месяце сообщалось, что кабинет министров подготовит законопроект о сохранении до 31 декабря 2020 года льготной 10-процентной ставки НДС для авиакомпаний на внутренние рейсы.