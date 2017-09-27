В Росавиации узнали о желании собственника продать «ВИМ-Авиа» за один рубль

Собственник авиаперевозчика «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев заявил о готовности продать проблемную авиакомпанию за символическую сумму в один рубль. Об этом рассказал глава Росавиации Александр Нерадько, передает ТАСС.

«Собственник авиакомпании заявил, примерно так, что ему надоело работать в авиации, он готов за рубль продать свой бизнес и расстаться», — сказал Нерадько.

Чиновник пояснил, что в среду, 27 сентября, владельца перевозчика пригласили на совещание в связи с тем, что он обещал за счет собственных средств покрыть текущие расходы для поддержания операционной деятельности компании. По словам главы Росавиации, речь идет о 50 миллионах рублей.

Нерадько добавил, что в настоящее время Мурсекаев не отвечает на звонки, и предположил, что предприниматель мог покинуть Россию. «На совещание не явился, на телефоны перестал отвечать, также перестал отвечать на телефонные звонки секретариат авиакомпании», — рассказал он.

Первый сигнал о появлении финансовых проблем, по его словам, прозвучал неделю назад, когда авиакомпания обратилась за поддержкой в предоставлении операционных кредитов в размере 500 миллионов рублей. Общий долг авиакомпании перед кредиторами, по данным Росавиации, составляет 7 миллиардов рублей, передает агенство городских новостей «Москва».

Ситуация с вылетом рейсов «ВИМ-Авиа» обострилась в выходные. В понедельник, 25 сентября, компания призналась, что у нее нет финансовых средств для продолжения работы и она прекращает выполнять чартерные рейсы. Регулярные полеты пока продолжаются. Вопрос с перевозкой пассажиров «ВИМ-Авиа» взят под контроль Росавиации и Минтранса.