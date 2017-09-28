Почти 9 тысяч клиентов «ВИМ-Авиа» возвращены в Россию силами туроператоров

Почти 8,7 тысяч российских туристов, пострадавших от действий авиакомпании «ВИМ-Авиа», вернулись в Россию из-за рубежа. Об этом сегодня на оперативном совещании под председательством Министра культуры Владимира Мединского заявил руководитель объединения «Турпомощь» Александр Осауленко, сообщили «Ленте.ру» в Минкульте.

По его словам, 30683 туриста находятся сейчас в пяти странах, из них практически 80 процентов — в Турции. Кроме того, он подчеркнул, что туристы, которые не смогли вылететь, находятся в гостиницах и продолжают отдых также за счет туроператоров.

Осауленко также проинформировал Владимира Мединского о том, что были решены проблемы с китайскими туристами, которые не смогли вылететь на родину. «Ростуризм оперативно вышел на МИД, и вопрос о продлении нахождения китайских туристов на территории РФ был решен, сейчас все они вернулись домой», — рассказал Осауленко.

Материалы по теме Не взлетит Почему срывается многомиллиардная российская сделка с Ираном

Министр со своей стороны поставил вопрос о том, что большинство туристов, которые не смогли вернуться в Россию из-за проблем с «ВИМ-Авиа», не имели, как выясняется, обратных билетов. «Туроператоры не имеют права отправлять туристов без обратного билета! Это прямое нарушение федерального закона и постановления правительства от 22 сентября 2014 года», — подчеркнул Мединский. Он потребовал от Ростуризма немедленно пресечь нарушения и обеспечить мониторинг по каждому туроператору.

В свою очередь представители Ростуризма и Турпомощи доложили министру, что туроператорами были полностью оплачены авиабилеты в оба конца, но они являются заложниками авиакомпаний, в частности, «ВИМ-Авиа». По их словам, без наведения Росавиацией порядка турбизнес не имеет фактической возможности исполнять закон.

Министр подчеркнул, что Ростуризм должен занять более жесткую позицию в контактах с Росавиацией. Одновременно он дал поручение немедленно предупредить туроператоров о том, что отправление туристов без обратных билетов станет основанием для приостановки деятельности и исключении из реестра туроператоров, то есть запрету заниматься профессиональной деятельностью. Помимо этого министр дал поручение включить в оперативный штаб представителей Роспотребназора с целью тесной координации действий по защите законных прав туристов.

Сегодня же Владимир Мединский направил на имя главы Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько письмо с требованием об исполнении постановление правительства «О внесении изменений в правила оказания услуг по реализации турпродукта» и принятии незамедлительных организационно-управленческих решений, которые обеспечат выдачу туристам обратного билета.