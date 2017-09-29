Гендиректором «ВИМ-Авиа» назначен бывший руководитель «Трансаэро»

Новым гендиректором оказавшейся на грани краха авиакомпании «ВИМ-Авиа» назначен Александр Бурдин, с декабря 2015-го по сентябрь 2017 года возглавлявший «Трансаэро». Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте перевозчика в пятницу, 29 сентября.

«С целью разрешения кризисной ситуации, сложившейся в авиакомпании "ВИМ-Авиа", назначен новый генеральный директор — Александр Бурдин, имеющий значительный опыт антикризисного менеджера», — говорится в заявлении. Подчеркивается, что он приходит в авиакомпанию «в составе сильной команды экспертов в сфере управления, обладающих значительным и успешным опытом действий в кризисных ситуациях».

В «ВИМ-Авиа» уточнили, что новый топ-менеджмент уже приступил к проведению финансового анализа, стабилизации деятельности, а также выработке новой адаптивной и экономически выгодной модели развития перевозчика. В частности, согласуется график погашения имеющейся задолженности за топливо и аэропортовое обслуживание. Уточняется, что новое руководство сотрудничает с правоохранительными органами.

В Росавиации заявили ТАСС, что не получали уведомления о назначении нового гендиректора. «Его назначение должно сопровождаться соответствующей аттестацией, компанию должен возглавлять, по действующему законодательству, авиационный специалист, а также он должен быть внесен в сертификат эксплуатанта авиакомпании», — сказал официальный представитель ведомства Сергей Извольский. Он добавил, что о Бурдине известно только как об антикризисном менеджере «Трансаэро», которую недавно признали банкротом, а авиационному сообществу «этот специалист неизвестен».

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Ранее 29 сентября прежнему гендиректору «ВИМ-Авиа» Александру Кочневу было предъявлено обвинение в хищении денежных средств пассажиров. Аналогичные обвинения выдвигаются в адрес главного бухгалтера авиакомпании Екатерины Пантелеевой.

Ситуация с вылетом рейсов «ВИМ-Авиа» обострилась в минувшие выходные. 25 сентября перевозчик признался, что у него нет финансовых средств для продолжения работы и он прекращает выполнять чартерные рейсы. Регулярные полеты пока продолжаются. Долг авиакомпании перед банками-кредиторами, по данным Росавиации, составляет около 7 миллиардов рублей. Вопрос с доставкой пассажиров взяли под контроль Росавиация и Минтранс.