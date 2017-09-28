«Аэрофлот» заплатит за перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа»

«Аэрофлот» выделит 1,8 миллиарда рублей на перевозки пассажиров «ВИМ-Авиа». Об этом в четверг, 28 сентября, сообщает ТАСС, ссылаясь на источника, знакомого с планами правительства.

Ранее в четверг была опубликована директива вице-премьера Аркадия Дворковича. В документе указано, что государство компенсирует вложенные в «ВИМ-Авиа» деньги «в счет взаиморасчетов «Аэрофлота» с отраслью». Конкретные суммы в директиве не называются.

Газета «Коммерсантъ» указала, что Росавиация передаст «ВИМ-Авиа»1,8 миллиарда рублей из ежегодных платежей, перечисляемых «Аэрофлоту» зарубежными авиакомпаниями за пролет по транссибирским трассам.

Ранее Минтранс сообщил, что регулярные рейсы «ВИМ-Авиа» будут выполняться до 15 октября, а с 16-го числа перевозки прекратятся. Пассажирам, имеющим билеты с датой выполнения регулярного рейса после 16 октября, рекомендовано сдать их и получить деньги по месту приобретения.

Также сообщалось, что в ходе работы оперативного штаба по организации перевозок пассажиров, в котором приняли участие представители Минтранса, Росавиации, компаний «Сибирь» и «ВИМ-Авиа», было решено, что аэропорты и топливозаправочные компании гарантированно будут обслуживать лайнеры авиаперевозчика до 15 октября.

Накануне президент России Владимир Путин предупредил министра транспорта Максима Соколова о неполном служебном соответствии из-за кризисной ситуации с авиакомпанией «ВИМ-Авиа». Глава государства раскритиковал вице-премьера Аркадия Дворковича, заявив, что тот уделяет недостаточно внимания транспортной отрасли.

