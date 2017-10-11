Росавиация потребовала от авиакомпаний отчетов по долгам

Росавиация разослала авиакомпаниям письма, в которых попросила предоставить всю информацию о долгах. Как сообщает «Турпром», это произошло на фоне ситуации с «ВИМ-Авиа».

Ведомство потребовало предоставить все данные о составе и структуре задолженности по основным затратам на 1 октября. Отмечается, что перевозчики должны предоставить сведения до 12 октября.

В числе прочего, ведомство запросило у компаний сведения о долгах по оплате труда, по аэропортовому обслуживанию, а также по аренде и лизингу воздушных судов.

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В Ural Airlines, в свою очередь, сообщили, что авиакомпания не имеет долгов на 1 октября. «Кредиторская задолженность, отражаемая в финансовой отчетности авиакомпании, включают в себя суммы за работы, товары и услуги, срок оплаты которых еще не наступил», — отметили представители перевозчика.

В начале октября сообщалось, что потери российских туроператоров от остановки чартерных рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» составили порядка семи миллионов долларов.

В конце сентября перевозчик прекратил чартерные рейсы из-за отсутствия финансов. Перелеты по регулярным маршрутам продолжают выполняться. Вопрос с доставкой пассажиров находится на контроле у Росавиации и Минтранса.