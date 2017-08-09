Жесткая посадка

Для наведения порядка на рынке авиаперевозок в туристском сегменте в России может быть принято решение о переводе чартерных рейсов в регулярные. Крайняя мера — реакция властей на ставшие систематическими задержки вылетов лайнеров по «курортным» направлениям. Эксперты не исключают, что в случае ликвидации чартеров стоимость авиабилетов для туристов вырастет на 30-50 процентов, соответственно — существенно подорожают и туры. В ситуации разбиралась «Лента.ру».

Из жизни вылетающих

В понедельник 7 российских авиакомпаний задержали в общей сложности 12 чартерных рейсов. По данным Росавиации, дольше всего пришлось ждать вылета в Турцию туристам из Петербурга — более 13 часов.

Росавиация регулярно публикует статистику по чартерам в надежде повысить ответственность авиаперевозчиков. Эффект, впрочем, пока незаметен: с начала августа, по данным ведомства, ежедневно задерживается вылет от 3 до 13 лайнеров, то есть речь идет о сотнях и даже тысячах россиян, отпуска которых испорчены, еще не начавшись.

Среди обсуждаемых мер по наведению порядка на рынке чартерных авиаперевозок, утверждают «Известия», — усиление контроля за формированием компаниями чартерных программ полетов и их исполнением, а также повышение эффективности санкций к авиакомпаниям, срывающим своевременные вылеты. То есть фактически чартерные рейсы предлагается перевести в статус регулярных.

Предложения призваны исключить предпосылки для задержки и отмены чартерных рейсов на популярных у туристов направлениях летнего отдыха. Если решения будут приняты, реакция Росавиации станет более жесткой, а наказание компаний-нарушителей станет фактически неотвратимым, пишет газета. Среди инициатив — совершенствование механизма аннулирования допуска авиаперевозчиков к международным чартерным рейсам.

Дорогое удовольствие

Представители туриндустрии неохотно обсуждают перспективы развития ситуации. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина призналась «Ленте.ру», что в принципе не хочет говорить об этой проблеме. По ее словам, пока это только разговоры и слухи.

Исполнительный директор Ассоциации турператоров России (АТОР) Майя Ломидзе подчеркнула, что якобы готовящийся перевод чартерных рейсов в регулярные — «всего лишь малообоснованная версия». Она считает, что оценивать гипотетические последствия такого решения — в том случае, если оно будет принято, — пока бессмысленно.

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«На самом деле отменять чартеры как класс перевозки — как минимум непопулярная мера. Потому что в худшую сторону изменится ситуация не только для туриндустрии, но в первую очередь для самих пассажиров: все подорожает резко. Вряд ли это понравится электорату», — заявила она «Ленте.ру».

Скептический настроен к инициативе властей и эксперт Общественной палаты РФ по защите прав туристов Роман Бобылев. По его словам, мера, которую Росавиация явно хочет использовать в качестве кнута, вряд ли радикально изменит ситуацию. Порядка в авиаперевозках туристов в пик сезона едва ли станет больше, считает он. «Но не думаю, что это может привести к значительному росту стоимости турпакета», — подчеркнул Бобылев.

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С точки же зрения защиты прав авиапассажиров, согласно Воздушному кодексу РФ, права у всех одинаковы — и у тех, кто летит регулярным рейсом, и у тех, кто выбрал чартерный, напомнил Бобылев. К тому же сейчас многие туроператоры предпочитают отправлять своих клиентов на отдых регулярными рейсами, а крупные игроки пользуются услугами собственных авиакомпаний, которые работают и в режиме чартерных перевозок, и по расписанию.

По законам рынка

«Есть различия в логике компании, организующей регулярные авиарейсы, и осуществляющей чартерные перелеты», — говорит доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков.

По его словам, на регулярных рейсах перевозчики конкурируют между собой за счет уровня сервиса, удобства приобретения билетов, состояния воздушного судна. При организации же чартерных рейсов стоит задача перевезти путешественников из пункта А в пункт Б максимально дешево, поскольку цена билета включается в путевку, напомнил Ицаков. При этом путешественники, приобретающие турпутевку, лишены права выбора авиакомпании, а потому авиаперевозчику нет смысла заботиться о впечатлениях пассажира от перелета. «Потом все равно он забудет о ненавязчивом сервисе в плохом самолете, вылетевшем с задержкой в шесть часов», — констатировал Ицаков .

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Он убежден, что такой подход является дискриминационным по отношению к авиапассажирам. Требуется определенное вмешательство со стороны государства, чтобы заставить туроператоров фрахтовать более современные борты и соблюдать расписание, полагает Ицаков. Конечно, такие действия приведут к росту издержек, которые лягут на туристов, признает он. Реакция может иметь цепной характер: рост цен на чартерные перевозки станет поводом повысить цены на авиабилеты для компаний, которые осуществляют регулярные рейсы, не исключил Ицаков.

«В конечном счете пострадают бюджеты клиентов, кто-то откажется от путешествия, но уровень надежности и безопасности (в случае надлежащего контроля) в сфере чартерных перевозок должен вырасти», — подытожил эксперт.

Это не самая лучшая новость для туристов, так как авиабилеты могут подорожать на 30-50 процентов, говорит замдиректора аналитического департамента компании «Альпари» Наталья Мильчакова. Впрочем, что-то может измениться к лучшему, считает она. «Работа туроператоров усложнится, но, с другой стороны, это позволит и им, и туристам страховать риски, в том числе политические. Все помнят, как российские власти приостановили чартерные авиарейсы в Турцию», — напомнила она.

Ввести запрет на регулярные авиарейсы было бы значительно сложнее, так что как минимум один риск лишиться отпуска сокращается, продолжила она. Но такой форс-мажор случается нечасто, тогда как рост цен на билеты, если чартеры запретят, станет неизбежной реальностью, констатировала Мильчакова.

